El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 2 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados.

A medida que avance la jornada, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que haya momentos de poco nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Huelva disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una tarde más tranquila.

La salida del sol se producirá a las 07:50, y el ocaso está previsto para las 19:27, lo que significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, el 7 de marzo de 2026 en Huelva se caracterizará por un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.