El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una visibilidad limitada debido a la bruma que se prevé en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias, con un 15% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 10% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros en la tarde y noche.

El viento soplará mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más variable, con direcciones cambiantes que incluirán el este y el oeste.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se aconseja a los habitantes que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta la posibilidad de chubascos y que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.