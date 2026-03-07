El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso. A lo largo del día, la nubosidad persistirá, con un cielo que se mantendrá cubierto en la mayoría de los periodos.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondan el 85% al 90%. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la precipitación, se espera una probabilidad del 20% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 35% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 20 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que podrían llegar a ser más suaves, especialmente en la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 20% en las primeras horas, aumentando a un 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la atmósfera estará lo suficientemente inestable como para generar actividad eléctrica en algunos momentos del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, pero se espera que la actividad de lluvia disminuya, permitiendo que la temperatura descienda a niveles más frescos. La noche se presentará con una humedad relativa que podría aumentar nuevamente, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día mayormente cubierto, con temperaturas moderadas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.