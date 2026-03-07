El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento que soplará desde el suroeste, con rachas que podrían llegar a los 21 km/h en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 15% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es mínima, no se descarta la posibilidad de alguna lluvia ligera en la tarde. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y poco cambio en la temperatura.

El viento, que soplará principalmente del suroeste, tendrá una velocidad promedio de entre 10 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Hacia la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La salida del sol se producirá a las 07:46, y el ocaso será a las 19:24, lo que significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable, aunque la mayor parte de este estará cubierto por nubes. En resumen, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, y que se vistan adecuadamente para las condiciones de humedad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.