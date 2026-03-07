El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de marzo de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 71% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 75% de que se registren lluvias escasas entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ser suficientes para mojar el suelo.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más fuerte, alcanzando hasta 12 km/h, pero se irá suavizando a medida que avance el día. Esto podría ofrecer un alivio temporal del ambiente húmedo, aunque las ráfagas no serán lo suficientemente fuertes como para causar molestias significativas.
La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, con un 70% de posibilidad de que se produzcan, lo que podría generar un ambiente más inestable. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica no debería representar un riesgo importante para la población.
En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias ligeras en la tarde y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
