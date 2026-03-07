El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se reduzca a un estado nuboso.
La temperatura se mantendrá estable durante las primeras horas del día, oscilando entre los 11 y 12 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en su punto máximo. La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con valores de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 30% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer un alivio a la atmósfera cargada de humedad. Las probabilidades de tormenta son similares, con un 30% de posibilidad en el mismo intervalo.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del oeste y noroeste.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 100% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, especialmente en las horas de la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
