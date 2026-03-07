El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Cartaya se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 11 grados, que se mantendrá constante durante la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando el 72%, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente a partir de la 01:00, cuando la temperatura descenderá ligeramente a 10 grados. La humedad seguirá en aumento, alcanzando el 75% a las 01:00 y el 78% a las 02:00. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante las primeras horas del día.

A partir de las 04:00, el cielo se tornará más cubierto, y las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a 9 grados a las 04:00 y 05:00. La humedad alcanzará su punto máximo en este periodo, con un 82% a las 04:00. A medida que el día avanza, el cielo permanecerá cubierto hasta las 11:00, cuando se espera que la temperatura alcance su punto más alto del día, con 15 grados.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A las 13:00, la temperatura será de 17 grados, y aunque el cielo seguirá cubierto, se prevé que las nubes altas regresen. La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente a un 10% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan tormentas. La brisa del norte se sentirá con mayor intensidad, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 22:00. La humedad también aumentará, llegando al 87% a las 22:00, lo que podría generar una sensación de frescor. El ocaso se producirá a las 19:28, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornará más nublado a medida que avance la jornada.

En resumen, hoy en Cartaya se experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 17 grados, y una brisa moderada que acompañará a los cartayeros a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.