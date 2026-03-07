El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de marzo de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes períodos. La visibilidad se verá reducida en algunos momentos debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la movilidad en las carreteras.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 7 grados a las 8:00 horas, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados hacia las 14:00 horas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío.
La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los períodos. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, aunque hay una probabilidad de precipitación ligera en algunos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 35% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, la mayoría de las horas del día se prevén secas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen con normalidad, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de visibilidad.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya en intensidad.
En resumen, Carmona experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que varían entre los 7 y 14 grados, alta humedad y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío y húmedo, con precauciones en la carretera debido a la posible niebla.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
