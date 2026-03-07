El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, en Camas, se espera un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y se prevé que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 10 y 11 grados.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. La temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados alrededor de las 16:00 horas, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 59% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que no habrá lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. A partir de las 19:00, la probabilidad de tormentas se incrementa ligeramente, alcanzando un 15% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que podría traer consigo algunas sorpresas en forma de chubascos.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 5 a 7 km/h, aumentando a lo largo del día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. Las ráfagas más fuertes se producirán hacia la noche, con vientos del noreste que podrían alcanzar los 20 km/h.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 54% por la tarde, aunque se espera que vuelva a aumentar hacia la noche. Esto podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y menos confortable.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas moderadas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Los vientos serán notables, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría influir en la sensación térmica general.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.