El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una precipitación de 0.4 mm. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, llegando a 20 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante la sensación de humedad. Sin embargo, la dirección del viento podría cambiar hacia el oeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas y aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se descartan chubascos aislados que podrían acompañarse de actividad eléctrica. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la niebla y la bruma, lo que podría afectar el tráfico en las carreteras. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia ligera y niebla en las primeras horas. Se aconseja a la población que tome precauciones si planea salir, especialmente en la mañana, y que esté atenta a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.