El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a lo largo de la mañana. La temperatura oscilará entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento sea más fuerte, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la mañana y un 55% en la tarde, lo que indica que, aunque hay una posibilidad de lluvias, no se anticipan tormentas severas. Las precipitaciones, en su mayoría, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y la humedad. Los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan deben estar preparados para un día mayormente gris, con la posibilidad de que las lluvias ligeras se presenten en cualquier momento, especialmente en la tarde.

Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. A pesar de la previsión de un día nublado y fresco, las temperaturas moderadas permitirán disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.