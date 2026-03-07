El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría limitar la entrada de luz solar y dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero se mantendrá un predominio de cielos cubiertos.
En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 10 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Esta variación térmica, junto con la alta humedad relativa que se prevé, que rondará entre el 61% y el 89%, puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día.
La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 35% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 10% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque es poco probable que se produzcan lluvias significativas, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos ligeros.
El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
A lo largo del día, el orto se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 19:24, lo que proporcionará un total de más de 11 horas de luz solar, aunque la visibilidad puede verse afectada por la nubosidad. En resumen, los habitantes de Bormujos deben prepararse para un día fresco y nublado, con escasas posibilidades de lluvia, pero con la posibilidad de que se presenten algunos chubascos ligeros en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
