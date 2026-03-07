El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 10 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad acumulada sea baja, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 65% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento se calme un poco, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en comparación con las primeras horas. Sin embargo, en la tarde, el viento podría cambiar a direcciones del este y noreste, manteniendo una velocidad moderada.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 65% durante la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes de Bailén.

En resumen, el día de hoy en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias ligeras y una alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.