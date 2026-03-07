El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, Baeza se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 5 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, donde se estima un 85% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se prevén acumulaciones de hasta 0.4 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero persistente. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 40% entre las 7 y las 1 de la tarde, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde y la noche, con un 0% de probabilidad de lluvia entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 64% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente con las temperaturas bajas y el viento que soplará desde el sureste a velocidades de entre 5 y 11 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A medida que el día avanza, el cielo seguirá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La tarde se presentará con un cielo más despejado, aunque aún se espera que permanezca mayormente nublado.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 65% de probabilidad de tormentas en las primeras horas, que irá disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la inestabilidad, la probabilidad de tormentas severas es baja.

Los ciudadanos de Baeza deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frescas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.