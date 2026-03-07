El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se espera una precipitación acumulada de 0.3 mm. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que la visibilidad podría verse reducida en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 92% durante el día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 45% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Baena deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, especialmente en la tarde. Además, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% en el mismo periodo, lo que podría traer consigo descargas eléctricas.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo. La combinación de nubosidad, lluvia y viento puede hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables, por lo que es aconsejable planificar en consecuencia. En resumen, el día se presenta como uno de clima variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de lluvias, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar atentos a las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.