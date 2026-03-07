El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la temperatura se mantenga constante en torno a los 9 grados durante las primeras horas, lo que puede resultar en una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 92% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 57% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor. Sin embargo, la dirección del viento podría cambiar hacia el noreste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean de gran intensidad. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 25% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente, lo que indica que las lluvias podrían continuar, aunque de forma muy ligera.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. La puesta de sol se producirá a las 19:15, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos de temperaturas agradables en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.