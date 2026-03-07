El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia constante de nubes y la humedad en el ambiente. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que podrían llegar a 0.1 mm.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A partir de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá adecuada a lo largo del día, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos, especialmente durante las horas de mayor nubosidad. La puesta de sol se producirá a las 19:25 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, creando un ambiente más fresco y húmedo para la noche.

Es recomendable que los habitantes de Almonte se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se sugiere llevar ropa adecuada para el frío y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.