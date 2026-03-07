El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un panorama mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado nuboso, y se espera que esta tendencia continúe durante la mañana, con momentos de mayor nubosidad hacia el mediodía. A partir de la tarde, la situación se tornará más cubierta, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé un cielo completamente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 18 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando picos del 96% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h. Predominará el viento del suroeste, que podría intensificarse en las horas de la tarde, aportando una sensación de frescura adicional. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se esperan acumulaciones de lluvia.

En resumen, Aljaraque experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día, pero con una sensación térmica más baja debido a la alta humedad y el viento. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.