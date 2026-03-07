El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto, con períodos de muy nuboso que se alternarán durante la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de que las temperaturas se mantendrán relativamente suaves. A medida que avance la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 63%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, hay un 40% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas ligeras. Por la noche, la probabilidad de precipitación disminuye, aunque se mantiene un 15% entre las 19:00 y la 01:00.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar a los 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 11 grados . La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la percepción del horizonte.

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la posibilidad de algunas lloviznas ligeras en la tarde podría ser un factor a tener en cuenta. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.