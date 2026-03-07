El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo

El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios periodos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 66% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 60% de probabilidad. Posteriormente, entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad se reduce a un 50%, y por la noche, entre las 19:00 y la 01:00, se espera un 10%. Las cantidades de precipitación no serán elevadas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las primeras horas y 0.1 mm en las siguientes.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas centrales, pero se suavizará hacia la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en estas condiciones.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben planificarse con precaución, teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia y la baja visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.