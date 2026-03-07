El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de marzo de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios periodos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.
La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 66% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 60% de probabilidad. Posteriormente, entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad se reduce a un 50%, y por la noche, entre las 19:00 y la 01:00, se espera un 10%. Las cantidades de precipitación no serán elevadas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las primeras horas y 0.1 mm en las siguientes.
El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas centrales, pero se suavizará hacia la noche.
La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en estas condiciones.
En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben planificarse con precaución, teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia y la baja visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-06T20:57:13.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- Adiós a la calima, pero la lluvia se queda en Córdoba hasta después del fin de semana, según la Aemet
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra
- Estos son los 31 primeros cursos gratuitos de Empleo para la Base Logística del Ejército en Córdoba
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- El alcalde de Córdoba lamenta la ausencia de Air Nostrum pero busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales
- Urbanismo estudia incluir en el PGOM la posibilidad de construir edificios de viviendas con más de siete plantas
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias