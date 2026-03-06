El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en algunos periodos. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 70% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 45% durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes, que dominarán el cielo durante todo el día. Las rachas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana y disminuirán ligeramente hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas en caso de que las lluvias se intensifiquen. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa sea moderada, y la mayor parte del día transcurrirá con cielos nublados y lluvias intermitentes.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.