El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 72% al final de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste. La velocidad del viento variará entre 12 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% en las primeras horas del día, aumentando a un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas. A medida que avanza la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 70% hasta las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en las horas más críticas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 55% de tormentas entre las 01:00 y las 07:00 horas, lo que podría generar algunas interrupciones en actividades al aire libre. Sin embargo, la intensidad de las tormentas no se espera que sea severa.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan hacia la tarde, permitiendo que el tiempo se estabilice un poco. La puesta de sol se producirá a las 19:22, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frescor se acentuará con la caída de la noche.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben planificarse con precaución debido a la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.