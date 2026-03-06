El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Úbeda se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados . Durante las primeras horas del día, la temperatura será de 9 grados, descendiendo a 6 grados hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta 3 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las primeras horas del día. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% en la tarde. Esto significa que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

A medida que avanza el día, las lluvias se concentrarán en la mañana y la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Las horas de mayor actividad pluvial se prevén entre las 7 y las 13 horas, donde se espera que la intensidad de las lluvias sea más notable.

Por la tarde, aunque las lluvias podrían disminuir, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán siendo frescas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias intermitentes. Es un buen día para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo bien abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.