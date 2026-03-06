El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando mínimos de 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de lluvia es significativa, con un 70% de posibilidades durante la mañana y un aumento a un 85% en la franja horaria de la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 29 km/h, disminuyendo ligeramente hacia la tarde. La dirección del viento podría cambiar a noroeste en las horas de la tarde, pero manteniendo una intensidad moderada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las condiciones se sientan más frías. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad en la mañana, que se reduce a un 30% por la tarde. Esto indica que, aunque hay riesgo de tormentas, no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

