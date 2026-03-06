El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 12:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia será notable, con un 70% de posibilidades de que se registren precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en este periodo. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 85% de probabilidad de que se produzcan chubascos ligeros.

El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 10 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 62% y el 85% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la temperatura, que podría alcanzar hasta los 14 grados en las horas centrales del día.

En la tarde, la probabilidad de tormentas también se mantendrá, con un 50% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica, por lo que se aconseja precaución si se está al aire libre.

Hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 19:22 horas. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.