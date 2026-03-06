El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que generará una sensación de frescura.

Durante las primeras horas del día, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando un 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución, especialmente en la tarde, donde se prevé que la lluvia sea escasa.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. En la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14 grados, pero con la posibilidad de que el viento y la humedad hagan que se sienta más fresco.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas también se mantendrá en un 55%, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

Hacia el final del día, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados por la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.