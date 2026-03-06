El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones. En particular, se anticipa que entre las 2 y las 3 de la mañana se produzcan lluvias escasas, con un acumulado de aproximadamente 1 mm. A lo largo de la mañana, la lluvia será intermitente, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Durante la mañana, se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 37 km/h, lo que podría afectar la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 92% al inicio del día.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 70% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a un 55% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 93% y descendiendo gradualmente a un 81% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta, y tomar precauciones al salir, dado el viento y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.