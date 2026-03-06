El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque en cantidades moderadas. A lo largo de la mañana, se anticipan acumulaciones de hasta 1 mm de lluvia, con valores que podrían variar entre 0.1 y 0.4 mm en las horas posteriores. La lluvia será más intensa en los periodos comprendidos entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 1 a 7 de la tarde, donde se prevé que la probabilidad de tormenta alcance el 75% y el 55%, respectivamente.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones. La dirección del viento, predominantemente del oeste y suroeste, contribuirá a la inestabilidad atmosférica, lo que podría intensificar la actividad tormentosa en la región.

A medida que avance el día, las temperaturas tenderán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría bajar a 1 grado en los momentos más fríos, lo que hace que sea esencial abrigarse bien si se planea salir. Las condiciones de visibilidad también se verán afectadas por la bruma y la posible lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.