El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Pozoblanco se enfrenta a un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados, lo que indica un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en niveles similares durante la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 3 de la tarde, coincidiendo con un aumento en la actividad tormentosa, que tiene una probabilidad del 75% en este periodo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar brumas y niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas. Este viento fresco contribuirá a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. En particular, se prevé que las ráfagas más fuertes se registren entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando el viento alcance su máxima velocidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán más escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 8 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla.

En resumen, los habitantes de Pozoblanco deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.