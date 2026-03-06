El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.6 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 80% hasta las 13:00, y se espera que continúe lloviendo de manera intermitente hasta las 19:00, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 88% hacia el final de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que es aconsejable tener en cuenta las condiciones del viento al salir.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de nubosidad más densa que podrían dar lugar a lluvias ligeras. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las horas de lluvia.

En resumen, Palma del Río experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.