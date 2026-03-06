El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 50% en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en el periodo más húmedo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y los 14 grados . Las mañanas comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, y se espera que alcancen un máximo de 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 66% y el 85% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 30 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas, que se reduce a un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno más intenso en forma de tormenta, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más estable. La puesta de sol se producirá a las 19:22, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo por la noche.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Los Palacios y Villafranca que se preparen para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado. Es un buen día para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.