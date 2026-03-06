El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Osuna experimenten algunas gotas de lluvia, especialmente durante la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son leves, con registros que podrían oscilar entre 0.1 y 0.6 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, podría ser suficiente para mojar el suelo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las rachas máximas podrían llegar a los 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a mantener el ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 75% durante todo el día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los valores reales.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 60% de posibilidades entre las 19:00 y las 01:00. Esto podría llevar a que algunos truenos acompañen las lluvias, aunque no se esperan fenómenos severos.

En resumen, los habitantes de Osuna deben prepararse para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.