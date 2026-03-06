El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con mínimas de 8 grados y máximas que no superarán los 11 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 0.6 mm de lluvia, especialmente durante las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 90% en los periodos de mayor riesgo, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de mayor frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda tener precaución al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 55% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones atmosféricas son propicias para su desarrollo, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables. La puesta de sol se espera para las 19:20, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. En resumen, se aconseja a los habitantes de Morón de la Frontera que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.