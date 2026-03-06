El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Montilla se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con probabilidades de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La sensación térmica será similar, con mínimas de 4 grados en las horas más frías, lo que podría hacer que los habitantes sientan un poco más de frío del que marcan los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante la tarde y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se registren lluvias ligeras a lo largo del día, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 90% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Montilla experimenten al menos algunas gotas de lluvia, por lo que se aconseja llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. Los vientos serán más intensos durante la tarde, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no sean garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, y la posibilidad de lluvias y tormentas. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.