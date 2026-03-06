El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente nuboso, que se intensificará hacia la mañana, alcanzando un estado cubierto durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas sugieren que la probabilidad de precipitaciones será notable, especialmente en las primeras horas, con un 75% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 90% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Moguer experimenten lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm hacia el mediodía.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve ascenso hasta los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 84% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 15 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también se mantendrá presente, con un 30% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 25% entre las 7 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas.

En resumen, los habitantes de Moguer deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias esporádicas y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas, especialmente en las horas más frías del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.