El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Martos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. Las nubes dominarán el panorama, y se espera que la lluvia sea más intensa en las primeras horas, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en algunos momentos.

La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que la sensación térmica descienda aún más, alcanzando valores de hasta 3 grados en las horas más frías. Esto se debe a la combinación de la baja temperatura y la humedad en el ambiente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa de lo habitual.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las velocidades del viento se mantendrán entre 15 y 27 km/h durante la mayor parte del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, se espera que las tormentas sean más frecuentes entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 75% de probabilidad de tormenta en ese periodo. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 90%, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 6 grados, con una sensación térmica que podría descender a 3 grados.

En resumen, el día de hoy en Martos se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y se preparen para un día en el que el abrigo será esencial.

