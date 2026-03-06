El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y alcanzando un leve aumento hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 80% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 55% en las horas de la tarde y noche, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.8 mm, lo que, aunque no es significativo, puede resultar incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y puede hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa que les proteja del viento y la posible lluvia.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 65% en las primeras horas del día, lo que podría llevar a algunos episodios de actividad eléctrica, aunque se espera que sean de baja intensidad. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero no se descarta la posibilidad de algún trueno aislado.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que esté atenta a posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.