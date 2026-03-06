El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 85% de posibilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 30%, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones nubladas podrían afectar la percepción del entorno. La salida del sol está programada para las 07:48, mientras que el ocaso se producirá a las 19:23, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la cobertura de nubes.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.