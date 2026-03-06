El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en los periodos más húmedos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 70% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento, que soplará de dirección oeste con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 69% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Esta combinación de factores meteorológicos puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas y estar preparado para las condiciones cambiantes.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 55% en la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada, especialmente en los periodos de mayor actividad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque puede verse afectada por la lluvia ligera y la niebla en las primeras horas. A medida que avance el día, la visibilidad debería mejorar, pero es importante estar atento a las condiciones del tiempo, ya que pueden cambiar rápidamente.

El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso a las 19:21, lo que nos brinda un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre. En resumen, un día de cielo cubierto y fresco, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas, que requiere precaución y preparación.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.