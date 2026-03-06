El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en los periodos más intensos. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los lucentinos deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 10 grados , lo que indica un ambiente fresco. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían descender hasta los 3 grados en las horas más frías. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 34 km/h, predominando desde el oeste. Se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, ya que el viento puede intensificar la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla podría hacer su aparición, especialmente en las horas cercanas al mediodía, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 75% durante la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde, pero aún se prevén condiciones inestables.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, con lluvias escasas que podrían continuar intermitentemente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 a 8 grados, y la sensación térmica seguirá siendo fresca. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 90% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es probable que los lucentinos experimenten más chubascos.

Hacia la noche, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad, aunque con menor intensidad. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 6 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 3 grados.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que esté atenta a los cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.