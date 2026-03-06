El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que apenas superarán los 12 grados en las horas más cálidas. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en total, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento podría variar en dirección, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría contribuir a un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen estar fuera durante la tarde y la noche.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones húmedas y frías, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.