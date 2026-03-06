El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Linares, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, se acumularán a lo largo del día, con un total estimado de 1 a 3 mm de precipitación.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la tarde, mientras que las mínimas se registrarán en la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, aunque no será constante, puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, especialmente en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles interrupciones en actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la bruma y la niebla se disipen ligeramente, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas, especialmente en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.