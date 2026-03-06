El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, se espera un tiempo variable en Lepe, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 60% de posibilidad de lluvia, aumentando a un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.2 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 20% hasta la noche.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento irá disminuyendo, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h en las horas más activas. Esto, combinado con una humedad relativa que rondará entre el 60% y el 80%, creará un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubosidad y lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento fuerte.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 11 grados . La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.