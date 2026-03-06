El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Lebrija se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con una ligera posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 35% durante la mañana, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras en este periodo.

Las temperaturas en Lebrija se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se esperan en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados, mientras que las máximas se registrarán en torno a las 15 horas, alcanzando los 13 grados. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 65%. Esto puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noroeste, pero en general, se mantendrá en la misma dirección.

En resumen, los habitantes de Lebrija deben prepararse para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las horas centrales del día. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones. La combinación de cielos cubiertos, temperaturas frescas y viento moderado hará que sea un día típico de marzo en la región.

