El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un pronóstico de tormenta que podría generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas de 12 grados, descendiendo a 8 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 67% y el 80%, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en los momentos más intensos. Esta velocidad del viento, junto con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán siendo una constante, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas de mayor actividad. Las precipitaciones serán más intensas en la mañana y la tarde, con una ligera disminución hacia la noche. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente en los periodos de la tarde, donde se estima un 70% de probabilidad de tormenta.

Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad y, si es necesario salir, hacerlo con precaución. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede crear un ambiente incómodo, por lo que se sugiere mantenerse informado y preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.