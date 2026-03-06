El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia ligera a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 15:00 horas. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 22:00 horas. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 29 y 52 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 63 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento puede generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% de posibilidades de lluvia ligera entre la 01:00 y las 07:00 horas, aumentando a un 85% entre las 07:00 y las 13:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, pero aún se mantiene en un 10% hasta la 01:00 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante el día.

En resumen, hoy en Isla Cristina se anticipa un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. El viento del noroeste aportará un toque fresco al ambiente, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.