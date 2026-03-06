El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza moderada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% y aumentando hasta un 84% en las horas más húmedas del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con una probabilidad del 70% en las primeras horas del día y del 85% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de llovizna que podrían sorprender a los transeúntes.

El viento, que soplará del noroeste, alcanzará velocidades de hasta 45 km/h en sus rachas más fuertes, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 70% durante las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% hacia la noche. A medida que el día avance, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrá cubierto en general.

En resumen, Huelva experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.