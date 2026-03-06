El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 60% hasta las 07:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.1 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, comenzando en 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 04:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 88% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A lo largo de la mañana, la temperatura oscilará entre 9 y 10 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que alcance los 11 grados.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque se prevé que la probabilidad de lluvia disminuya ligeramente. Sin embargo, se mantendrá un 35% de probabilidad de tormentas entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que podría traer consigo algunas lluvias más intensas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 13 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 19:00 horas.

La humedad relativa comenzará a descender gradualmente, situándose en torno al 66% hacia las 16:00 horas, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de frío. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.