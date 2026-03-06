El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias ligeras.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga elevada, con un 95% de posibilidad de precipitaciones entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en este periodo. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se prevé que las precipitaciones aumenten, alcanzando hasta 0.7 mm.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 15-20 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga relativamente estable, con mínimas de 9 grados y máximas que no superarán los 12 grados. Esto, junto con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

Por la tarde, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 55% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución si se planea estar al aire libre.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Es recomendable estar preparado para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.