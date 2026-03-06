El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que ronda los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias escasas. A lo largo de la mañana, se espera que la precipitación sea de aproximadamente 0.1 mm, aumentando ligeramente a 0.5 mm en las horas de la tarde. Esto podría traducirse en un ambiente húmedo, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 75% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 35 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río vestirse adecuadamente para el tiempo.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de lluvia escasa. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% en las primeras horas y disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del oeste aportarán un toque de frescura al ambiente, y se aconseja a los ciudadanos que estén preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.

